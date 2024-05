Ruba una Mercedes e durante la fuga sperona anche la polizia - arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Porto Sant’Elpidio (Fermo), 20 maggio 2024 - E’ entrato in una concessionaria di Porto Sant’Elpidio, fingendo di essere interessato all’acquisto di una vettura, poi ha puntato un coltello al venditore, si è fatto dare le chiavi di unaGls ed è fuggito. Poco dopo è stato rintracciato e inseguito, quindi, dopo una rocambolescain cui ha danneggiato diversi veicoli eto un’auto di servizio della squadra volanti, è stato bloccato e. In manette è finito un tunisino già noto alle forze dell’ordine. La scorribanda ha preso il via poco dopo le 10 di questa mattina quando il nordafricano, dopo averto la vettura dalla concessionaria di Porto Sant’Elpidio, è andato a scontrarsi con l’auto dellache gli aveva sbarrato la strada, in via Nenni, a Lido Tre ...