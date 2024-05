Giovanni Toti e l’accusa di falso | Ha truccato i dati Covid per avere più vaccini

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il governatore della Liguriahadei contagi per-19 nella sua regione. Per ottenere dalla struttura commissariale più. Su questo si basadinei confronti del presidente e del suo capo di gabinetto dimissionario Matteo Cozzani. Entrambi ai domiciliari nell’inchiesta su corruzione e finanziamento illecito di Genova. Ma agli atti c’è anche un fascicolo per presunti favori, ricambiati con finanziamenti elettorali, a quattro imprenditori della sanità privata. Mentre anche per il governatore continuano a rincorrersi le voci di un addio alla carica. E nell’inchiesta principale c’è la storia della spiaggia pubblica privatizzata. Per servire nuovi alloggi in costruzione a Punta dell’Olmo. Che costeranno ...

Giovanni Toti non può restare troppo a lungo nel limbo. A parte Matteo Salvini, che vedrebbe le dimissioni come «una resa», nel resto del centrodestra è diffusa la convinzione che un passo indietro del governatore avrebbe risvolti positivi. Anche ...

Stasera Rai 3 proporrà una nuova puntata di Report , il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55, ecco un'anteprima dei Report age della puntata. Questa sera, 12 maggio 2024, Rai 3 proporrà in prima serata, a partire ...

Toti in bilico, Putin cambia ministro della Difesa (e avanza verso Kharkiv), l’intervista a Tajani sul Superbonus, il voto in Catalogna - toti in bilico, Putin cambia ministro della Difesa (e avanza verso Kharkiv), l’intervista a Tajani sul Superbonus, il voto in Catalogna - Buongiorno. « Ti vengo a trovare! Ti vengo a trovare, che non sono ancora venuto, prima delle elezioni... ora organizziamo ». « Quando me la fai vedere, ‘sta barca Quando ci ...

Kharkiv "non cadrà", quando si dimette Toti, violentata a 12 anni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Kharkiv "non cadrà", quando si dimette toti, violentata a 12 anni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di lunedì 13 maggio 2024. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lun ...

Oggi l'inerrogatorio di Spinelli. Per Toti si apre anche un fronte sanitario - Oggi l'inerrogatorio di Spinelli. Per toti si apre anche un fronte sanitario - Torna stamani davanti al gip Aldo Spinelli, ai domiciliari per corruzione nell'inchiesta Liguria. Interrogatorio di garanzia a Genova anche per Francesco Moncada, ex consigliere di Esselunga. Alla ...