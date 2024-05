Judo - Veronica Toniolo ottima terza nei -57 kg al Grand Slam di Dushanbe! Pass olimpico ormai in ghiaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si apre con un bel podio nella prima giornata per l’Italia ildi2024, penultimo evento del World Tour diin avvicinamento ai Campionati Mondiali di Abu Dhabi.ha disputato una gara di alto profilo in Tagikistan, conquistando un prezioso terzo posto nella categoria -57 kg e avvicinandosi soprattutto alla certezza deluna formalità) per Parigi. La triestina classe 2003, accreditata dellatesta di serie del tabellone, ha cominciato il suo cammino odierno agli ottavi battendo al Golden Score per hansoku make la veterana portoghese Telma Monteiro e sconfiggendo ai quarti la cinese Cai Qi per waza-ari. In semifinale la campionessa del mondo juniores in ...