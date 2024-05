Ambientato nelle Grandi Pianure americane del 1700 - il film mescola horro - fantascienza e femminismo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 16 maggio 2024) Diretto dal regista di 10 Cloverfield Lane, questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2 va in onda Prey. Ultimo, per ora, capitolo della saga Predator che riporta la serie cinematografica ai fasti del primo, quello con protagonista Arnold Schwarzenegger. A combattere contro il tecnologico alieno questa volta c’è la giovane guerriera Comanche.r: le 10 final girl più amate del cinema X ...