Giro d’Italia 2024 | i promossi e bocciati dopo la seconda settimana Pogacar e Milan dominanti - Bardet e Alaphilippe risort - Tiberi rimandato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Altra giornata di pausa, lae ultima del, e tiriamo un po’ le somme. Andiamo di: vediamo il resoconto15 tappe.TADEJ– Un dominio quasi imbarazzante. In questail fenomeno della UAE Team Emirates ha messo praticamente una seria ipoteca su questo. Un weekend perfetto, prima con una cronometro da applausi e poi con la grande impresa chiusa sul Mottolino. Quasi sette minuti di vantaggio con sei tappe ancora da disputare: era la sua Corsa Rosa, la sta onorando da fenomeno. FILIPPO ZANA – Unaassai positiva per lui, in cui si è definitivamente ...