Genova | tenta di abusare di un 15enne che studiava nella sua scuola | arrestato bidello per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Undi 47 anni di unamedia è statoieri con l’accusa disu minore. La vittima un ragazzino di 15 anni, ex studente dell’istituto dove lavora il collaboratore scolastico, era andato nell’abitazione dell’uomo per salutarlo. Una volta arrivato, secondo quanto si leggedenuncia, ilha iniziato a toccarlo nelle parti intime, al che il minore si è divincolato e hato di andar via, ma l’uomo lo ha bloccato,ndo addirittura di spogliarlo. A quel punto ilè riuscito a raggiungere la porta d’ingresso, dove però l’uomo – sempre secondo la versione del ragazzo – si è piazzato davanti l’uscio, impedendogli di andarsene. Il minore ha riferito che è riuscito a ...