Fiorentina | i figli di Barone | “Grazie a tutti | onorate il suo ricordo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) “La Famigliaesprime la più profonda gratitudine ad ognuno di voi per l’incrollabile supporto dimostrato durante questi giorni di profondo dolore. La morte del nostro amato padre ha lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite. La vostra così grande dimostrazione d’amore è stata una fonte di grandissimo conforto per noi e non ci ha mai fatto sentire soli nel nostro dolore“. Così su Instagram uno deidell’ex direttore generale viola Joe, Peter, in un post firmato anche dai suoi tre fratelli, ovvero Gabriella, Salvatore e Giuseppe. “Noi vorremmo estendere i nostri più sentiti ringraziamenti al presidente Rocco Commisso, alla sua famiglia e a tutta la– aggiungono i quattrodell’ex dg viola -. Voi avete permesso a nostro padre di vivere il suo sogno e, per questo, ...