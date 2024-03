Ex Milan | Veretout si schiera con Gattuso | “Gli è andato tutto contro”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gennarosulla panchina dell'Olympique Marsiglia è stato un viaggio breve. Jordan, in conferenza, ha voluto ringraziarlo

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a pianetamilan©

Gattuso tornerà ad allenare Veretout sicuro sull’ex Milan: «Si riprenderà e farà grandi cose»: Gattuso tornerà ad allenare Veretout sicuro sull’ex Milan: «Si riprenderà e farà grandi cose»: Gattuso tornerà ad allenare Veretout sicuro: «Si riprenderà e farà grandi cose». Le dichiarazioni del centrocampista L’ex centrocampista della Roma Veretout ha elogiato l’ex Milan Gattuso, allenatore ...

Veretout su Gattuso: "Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Farà grandi cose": Veretout su Gattuso: "Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Farà grandi cose": La leggenda del Milan è riuscita comunque a lasciare il segno. Jordan Veretout, in conferenza stampa, ha voluto ringraziarlo per il lavoro svolto in un periodo complicato: "Prima di essere un grande ...

Marsiglia, Veretout su Gattuso: 'Grande uomo, l'esonero ci ha fatto male. Siamo responsabili': Marsiglia, Veretout su Gattuso: 'Grande uomo, l'esonero ci ha fatto male. Siamo responsabili': La cacciata dell'allenatore ex Milan e Napoli, però, non ha lasciato indifferente lo spogliatoio, a nome del quale ha parlato in conferenza stampa il centrocampista francese Jordan Veretout, vecchia ...