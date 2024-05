Con un progetto sull’Intelligenza artificiale Merck Italia , affiliata Italia na di Merck , azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, è stata premiata nel corso della cerimonia conclusiva degli About Pharma Digital Awards , svoltasi giovedì ...

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Merck Italia , affiliata Italia na di Merck , azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, è stata premiata nel corso della cerimonia conclusiva degli About Pharma Digital Awards , svoltasi giovedì scorso ...

(Adnkronos) – Merck Italia , affiliata Italia na di Merck , azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, è stata premiata nel corso della cerimonia conclusiva degli About Pharma Digital Awards , svoltasi giovedì scorso presso l’Allianz Cloud di ...

Scandalo del sangue infetto, l’inchiesta che fa tremare Londra: “Insabbiamenti per nascondere errori di sistema” - Scandalo del sangue infetto, l’inchiesta che fa tremare Londra: “Insabbiamenti per nascondere errori di sistema” - Assange, no all’estradizione: l’Alta Corte di Londra gli accorda un nuovo appello. “Non infondati i timori che negli Stati Uniti sia sottoposto a processo ingiusto” ...

Controllo qualità farmaci, a Merck Italia gli About Pharma Digital Awards - Controllo qualità farmaci, a merck italia gli About Pharma Digital Awards - merck italia, affiliata italiana di merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, è stata premiata nel corso della cerimonia conclusiva degli About Pharma Digital Awards, svoltasi giovedì ...

Da lunedì 20 a sabato 25 maggio la settimana mondiale della tiroide - Da lunedì 20 a sabato 25 maggio la settimana mondiale della tiroide - Le associazioni pazienti e le società scientifiche auspicano il riconoscimento delle malattie tiroidee tra quelle croniche, riduzione della spesa sanitaria attraverso una migliore programmazione dei c ...