Bufera sul ministro Lollobrigida | Meno guerre se cene ben organizzate - è polemica

Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere per Donatella Di Cesare, docente di filosofia alla Sapienza di Roma, che era accusata di diffamazione dopo una querela presentata dal ministro dell'Agricoltura, ...

Per Lollobrigida con “cene ben organizzate” ci sarebbero meno guerre: critiche da Renzi e Conte - Per lollobrigida con “cene ben organizzate” ci sarebbero meno guerre: critiche da Renzi e Conte - Fanno discutere le parole del ministro Francesco lollobrigida, che si chiede: "Quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate" ...

Governo a secco sull’acqua: niente risorse sulla siccità e tagli sui rischi di alluvioni - Governo a secco sull’acqua: niente risorse sulla siccità e tagli sui rischi di alluvioni - Nel decreto Agricoltura lollobrigida ripesca poche risorse già stanziate nel 2017. Sul dissesto idrogeologico restano i definanziamenti dei progetti previsti dal Pnrr ...

Pesca: Messina (Fd'I), grazie a governo +60 per cento quote aggiuntive per pescatori siciliani - Pesca: Messina (Fd'I), grazie a governo +60 per cento quote aggiuntive per pescatori siciliani - "Bene il lavoro del governo che, grazie all'impegno del ministro lollobrigida, ha firmato il decreto che, rispetto agli anni ...