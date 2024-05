Cinque film dedicati alle grandi opere liriche al cinema La Compagnia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Firenze, 20 maggio 2024 - Sulle orme di Puccini. Teatro e, opera e, Lae il Maggio Musicale Fiorentino: è un percorso comune, cementato dalla passione condivisa per il grande compositore nato a Lucca, la rassegna curata dal critico Gabriele Rizza in programma da oggi fino al 20 giugno nello spazio culturale di Via Cavour. Quattro appuntamenti che celebrano uno dei titoli più significativi del repertorio del Maestro, la Tosca, l'opera in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica ispirata al dramma omonimo di Victorien Sardou. Fascino evocativo e potere seduttivo attraversano l'impianto sperimentale e l'alternanza interno/esterno della trasposizione del 2001 firmata da Benoit Jacquot, che si avvale delle performance canore straordinarie di cantanti lirici come Ruggero Raimondi, Angela Gheorghiu e ...