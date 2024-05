Italia Green Film Festival | grande successo per le opere cinematografiche in concorso

Peter Farrelly, regista di Green Book , dirigerà I Play Rocky , un film che ricostruirà gli sforzi compiuti da Sylvester Stallone, per farsi assumere come protagonista in Rocky , pellicola da lui stesso sceneggiata, e che, contrariamente alle ...

(Adnkronos) – Continuano le proiezioni dei film in Selezione Ufficiale del 5° Italia Green film Festival nei luoghi e nei palazzi più belli della Capitale. applausi nel pubblico per il film francese 'Bad Seed' e del polacco 'The Seed of Awareness 40 ...

Patto per il futuro. Sofidel “sposa“. Lucca Film Festival - Patto per il futuro. Sofidel “sposa“. Lucca film Festival - Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, è nuovamente sponsor del Lucca film Festival 202 ...

Incassi vicini all’era Green pass: il cinema ora impari la lezione - Incassi vicini all’era green pass: il cinema ora impari la lezione - Mesi e mesi, diciamo pure un anno, di dati incoraggianti accolti con toni trionfalistici, e ora il brusco risveglio. Aprile nei cinema è stato un mezzo disastro, e si può pure ...

Francis Ford Coppola presenta ‘Megalopolis’, il suo sogno epico snobbato da Hollywood - Francis Ford Coppola presenta ‘Megalopolis’, il suo sogno epico snobbato da Hollywood - A Cannes il film che il regista ha provato a realizzare per quarant’anni. Un progetto titanico realizzato però con risorse economiche e tecnologiche limitate.