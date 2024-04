Autovelox mobili nel Lazio nella settimana dal 29 Aprile al 5 Maggio

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30, 2024 Come ogni, anche in questa la Polizia Stradale delha diffuso il comunicato in cui rende noto il calendario delle postazionidal 29al 5. Le postazioni Lunedì 29/04/2024Strada Statale SS / 2 Cassia VT Sabato 04/05/2024Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM Domenica 05/05/2024Autostrada A / 24 RM Il presente calendario riguarda le postazionidi rilevamento della velocità installate neldirettamente dalla Polizia di Stato, che sono, mentre quelle con impianti fissi restano comunque sempre attive.

