Atalanta - De Roon si perde la finale di Europa League E anche gli Europei sono a rischio|Serie A

(Di venerdì 17 maggio 2024) 2024-05-17 14:31:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Le pessime sensazioni destate dalla sua uscita dal campo, in lacrime, durante ladi Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juventus, hanno purtroppo trovato una corrispondenza con la realtà. Marten desarà costretto a saltare l’attesissimo appuntamento con ladidi mercoledì 22 maggio, a Dublino, contro il Bayer Leverkusen. Per il centrocampista e capitano dell’la stagione è finita qui: infatti gli esami a cui è stato sottoposto, dopo aver lasciato la squadra rimasta a Romail giorno successivo alla sfida coi bianconeri, hanno evidenziato una lesione compresa tra il primo ed il secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. DE ...

Le pessime sensazioni destate dalla sua uscita dal campo, in lacrime, durante la finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juventus,...

L'olandese potrebbe recuperare per la sfida con la Fiorentina del 2 giugno BERGAMO - Marten De Roon salterà la finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Il centrocampista dell'Atalanta si è sottoposto agli esami strumentali, i quali hanno ...

De Roon salterà per infortunio la finale di Europa League contro il Leverkusen: brutte notizie per l'Atalanta. A rischio anche EURO 2024.Continua a leggere

Il vice capitano si è infortunato nella finale di Coppa Italia e salterà la sfida col Bayer. Può rientrare per gli Europei con l'Olanda - Il vice capitano si è infortunato nella finale di Coppa Italia e salterà la sfida col Bayer. Può rientrare per gli Europei con l'Olanda - L’atalanta dovrà affrontare il Bayer Leverkusen in finale di Europa League il 22 maggio senza un perno, senatore e uomo simbolo del ciclo gasperiniano. Marten De Roon sarà costretto a guardare i suoi ...

Atalanta: per De Roon stagione finita, salta finale E.League - atalanta: per De Roon stagione finita, salta finale E.League - L'infortunio subìto a Roma nella finale di Coppa Italia con la Juventus segna la fine anticipata della stagione di Marten de Roon nell'atalanta, che salterà quindi anche la finale di Europa League, ...

Atalanta, per De Roon stagione finita: salta la finale di Europa League - atalanta, per De Roon stagione finita: salta la finale di Europa League - (ANSA) - BERGAMO, 17 MAG - L'infortunio subìto a Roma nella finale di Coppa Italia con la Juventus segna la fine anticipata della stagione di Marten de Roon nell'atalanta, che salterà quindi anche la ...