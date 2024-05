Segreti di Famiglia turchi nell’estate di Canale 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pinar Deniz e Kaan Urganc?o?lu Nuovidi, made ina, sono pronti ad essere svelati nel prime time estivo di5. E’ questo il titolo scelto per Yargi, dizi turca con protagonisti Pinar Deniz e Kaan Urganc?o?lu, conosciuto in Italia per essere il volto dello spietato Emir Kozcuo?lu di Endless Love. Una serie ‘drammatica‘, con diversi colpi di scena, con al centro l’amore impossibile tra i due protagonisti. Canovaccio al quale le serie turche ci hanno abituato nel corso degli anni. La storia ruota attorno alla figura di Ceylin Erguvan (Pinar Deniz), una giovane avvocatessa, dai metodi poco ortodossi, che ha scelto di laurearsi in legge nel momento in cui il padre Zafer (Ali Seçkiner Al?c?) è stato ingiustamente accusato di un crimine che non ha mai commesso. Nell’episodio pilota della ...