Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano | Sua vita a rischi - informazioni preoccupanti L' esercito mobilitato per le ricerche

Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conosciuto semplicemente come Ebrahim Raisi , è un politico ultraconservatore e magistrato iraniano . Dal 3 agosto 2021 è l’ottavo presidente presidente dell’Iran. Nelle ultime ore è stato coinvolto in un incidente ...

Iran, incidente in elicottero per Raisi, Teheran: “Le vite del Presidente e del Ministro degli Esteri sono a rischio” - Iran, incidente in elicottero per raisi, Teheran: “Le vite del Presidente e del Ministro degli Esteri sono a rischio” - Le vite del Presidente raisi e del ministro degli Esteri dell'Iran sarebbero in pericolo: secondo un funzionario iraniano, dopo l'incidente in elicottero ...

