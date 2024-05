Iran - Raisi disperso | cosa succede in caso di morte del presidente? Elezioni entro 50 giorni – Lo scenario

'Khamenei, speriamo che Raisi torni, non ci saranno vuoti' - 'Khamenei, speriamo che raisi torni, non ci saranno vuoti' - Il leader supremo dell'iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha espresso preoccupazione per l'elicottero scomparso in un incontro pubblico. Lo riporta Al Jazeera. "Speriamo che Dio riporti l'onorevole ...

VIDEO | La tv iraniana: “Pregate per Raisi”. Sui social: “Fuochi d’artificio nel Paese” - VIDEO | La tv iraniana: “Pregate per raisi”. Sui social: “Fuochi d’artificio nel Paese” - “Ogni famiglia iraniana conosce qualcuno nella sua cerchia di familiari, amici o conoscenti che è stato giustiziato da #raisi, me compreso. Le persone in #iran celebrano la sua morte e sperano che ...

Ultim’ora LN: Iran, il Presidente Raisi coinvolto in incidente in elicottero. Ministro dell’Interno: ‘Soccorsi difficili’ - Ultim’ora LN: iran, il Presidente raisi coinvolto in incidente in elicottero. Ministro dell’Interno: ‘Soccorsi difficili’ - Uno dei tre elicotteri del convoglio su cui viaggiavano il Presidente iraniano Ebrahim raisi e il Ministro degli Esteri. Secondo la tv di Stato iraniana, ha eseguito un “atterraggio d’emergenza per co ...