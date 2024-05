Il premier slovacco Robert Fico è fuori pericolo | Scongiurato il peggio - ma resta in terapia intensiva

(Di domenica 19 maggio 2024) A quattro giorni dall’attentato di cui è stato vittima nella cittadina di Handlova, il primo ministronon è più indi vita. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa ead interimKalinak, dopo aver fatto nuovamente visita al suo amico e alleato di lunga data.«è uscito dall’ombra di unimmediato per la sua vita, ma le sue condizionino serie e continua ad avere bisogno di cure intensive», nel relativo reparto, ha detto Kalinak questa domenica. Per questoda escludersi per il momento qualsiasi spostamento didall’ospedale di Banska Bystrica dov’è ricoverato da mercoledì. «Le complicazioni sono state evitate, ma non sono escluse. ...

Nonostante le sue condizioni rimangano gravi, il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita. A riferirlo è il ministro della Difesa Robert Kalinak , secondo il quale il premier è ancora nel reparto di terapia intensiva

