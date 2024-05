Ucraina | Putin - ' cerchiamo soluzione giusta a conflitt - noi aperti al dialogo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mosca, 15 mag. (Adnkronos/Xinhua) - "Non ci siamo mai rifiutati di negoziare. Stiamo cercando unaglobale, sostenibile edi questoo con mezzi pacifici. Siamoalsull', ma tali negoziati devono tenere conto degli interessi di tutti i paesi coinvolti nelo, compreso il nostro". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un'intervista alla Xinhua, alla vigilia del suo viaggio di due giorni in Cina. Per quanto riguarda gli sforzi di Pechino per unapolitica della crisiha espresso opinioni positive, affermando che la Cina comprende chiaramente le radici della crisi e il suo impatto geopolitico globale, come si evince ...