Roma - serpente semina il panico nella Clinica Parioli | Attacchi feroc - sferrava potenti morsi | Il video del recupero

(Di sabato 18 maggio 2024) Unnelle scorse ore ha creato non poco scompiglio all’interno della rinomata. Dopo l’allarme – e il comprensibile fuggi fuggi generale – sul posto è intervenuto il noto etologo Andrea Lunerti che ha provveduto, non senza difficoltà, a recuperare l’animale. Presenti anche i Carabinieri. “Stavolta l’ha fatta grossa il nostro affezionato amico biacco. Probabilmente inseguito da un gatto di quartiere, l’animale si è rifugiato nello spogliatoio dei medici della prestigiosadiscatenando ilnel personale”, spiega Lunerti in un post sui propri canali social ufficiali. Prontamente però i sanitari sono riusciti ad intrappolarlostanza chiudendo la porta. “Sul posto i ...

