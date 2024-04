Ieri in Campania | folla ai funerali dei due carabinieri Paura a Paternopoli | pullman dell’Air prende fuoco

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 9 aprile 2024. Avellino – Una tragedia scampata solo per miracolo quella accaduta oggi pomeriggio quando un autobus Airha improvvisamente presoandato completamento bruciato. Il mezzo stava transitando sul territorio del Comune die solo il rapido allarme e l’intervento dei Vigili delha evitato il peggio. (LEGGI QUI) Benevento – L’attore internazionale Pedro Alonso sarà tra i protagonisti dell’ottava edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, in programma quest’anno dal 26 al 30 giugno. Celebre per il ruolo di ‘Berlino’ in una delle serie televisive più amate e viste di sempre, ‘La casa di carta‘, e protagonista dello spin-off a lui ...

Per i funerali dei due Carabinieri sarà lutto cittadino a Manfredonia ( domani ) e Montesano Salentino . Era di Manfredonia il maresciallo Francesco Pastore , 25 anni, figlio di un carabiniere in ... (noinotizie)

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , lunedì 8 aprile 2024. Avellino – Molta apprensione, ma per fortuna nessuna conseguenza nel pomeriggio di oggi per gli operai ... (anteprima24)

Ascolta la lettura dell'articolo - Detenzione illecita di sostanze stupefacenti come eroina, cocaina e hashish, finalizzata all’attività di spaccio. Questa l’accusa nei confronti di tre persone dell’hinterland napoletano, per le quali ...ntr24.tv

Controlli della Polizia a Napoli e Caivano: il bilancio delle operazioni di Ieri - Controlli a Caivano. Nella giornata di Ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di ...ilmeridianonews

Fabbrica Europa, le priorità per migliorare la competitività dell’industria - Presentato a Napoli il documento che Confindustria ha predisposto in via delle elezioni europee. Stefan Pan: «Più Unione per accelerare in economia» ...ilsole24ore