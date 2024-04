Amanda Knox torna a processo per accusa di calunnia a Lumumba nel caso Meredith Kercher | chiesti tre anni

“Era consapevole dell’innocenza di Patrick Lumumba ”, suo datore di lavoro in un pub di Perugia, ed era “consapevole di fare agli inquirenti il nome di una persona che non c’entrava nulla con ... (secoloditalia)

Chi si aspettava Amanda Knox in persona è rimasto deluso. "Oggi è una moglie e mamma, è rimasto in America ", hanno detto i suoi avvocati, che hanno anche chiesto la sua assoluzione dall’accusa di ... (lanazione)

In aula a Firenze per l’appello bis. Amanda e le accuse a Lumumba: "Un grande errore, assolvetela" - La prima udienza: la procura generale chiede la conferma della condanna a tre anni per la Knox. La replica dei difensori: "Oggi è madre e moglie, rimasta in Usa per stare coi figli ma rivuole la sua s ...lanazione

Amanda Knox imputata a Firenze nel processo bis per calunnia. Ma lei è rimasta in America - Chi si aspettava Amanda Knox in persona è rimasto deluso. 'Oggi è una moglie e mamma, è rimasto in America', hanno detto i suoi avvocati, che hanno anche chiesto la sua assoluzione dall’accusa di aver ...informazione

Amanda Knox, “va condannata a 3 anni”. La richiesta del Pg sul processo per calunnia - «Era consapevole dell’innocenza di Patrick Lumumba», suo datore di lavoro in un pub di Perugia, ed era «consapevole di fare ...iltempo