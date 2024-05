Meteo in Emilia Romagna - l’allerta e le previsioni per i prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bologna, 17 maggio 2024 - Tempo in miglioramento, ma non del tutto. E' questa la sintesi delleche ci aspettano nei. Il maltempo dunque dovrebbe dare una tregua dopo i danni per grandine e allagamenti in diverse zone dell’, da Reggioa Piacenza fino a Reggio-e Ravenna. Come fa sapere il tecnicorologo Ampro Roberto Nanni, l'anticiclone caldo è in risalita verso le latitudini mediterranee portando una temporanea fase più asciutta e soleggiata. Temporanea, appunto, perché la sua azione non sarà abbastanza energica per interrompere il flusso di correnti sudoccidentali che stanno portando le perturbazioni di questi...