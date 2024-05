Juventus - Vlahovic finalmente leade - si toglie dal mercato | ora vuole una squadra per vincere

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un gol e mezzo, diciotto in stagione, l`uomo simbolo e Mvp. Quel Dusancosì `bistrattato` dal gioco di Allegri alla fine si è preso...

Dusan Vlahovic , attaccante della Juventus , ha parlato della vittoria con gol in finale di Coppa Italia contro l’ Atalanta Dusan Vlahovic ha deciso la finale di Coppa Italia a Roma contro l’ Atalanta . Ecco le parole del centravanti della Juventus ...

2024-05-15 23:07:14 Giorni caldissimi per il calcio Italia no! Il terzo tempo…non è stato l’incanto dell’Atalanta. Dopo essere caduto alla Lazio nel 2019 e alla stessa Juve nel 2021, La ‘Dea’ perde la terza finale di Coppa Italia dell”Era ...

Coppa Italia alla Juve, Vlahovic decisivo - La rassegna stampa del 16 maggio 2024 - La Coppa Italia è della juventus: i bianconeri hanno raggiunto un trofeo, dunque, dopo una stagione travagliata, culminata con la qualificazione Champions ormai matematica e col successo dell'Olimpico

Atalanta-Juve, fischia CalVARese: manca il rigore su Vlahovic - La finale di Coppa Italia è una partita dai due volti per Fabio Maresca, che per questa designazione l'aveva spuntata su Guida e Mariani. La sua prestazione gira intorno a un episodio in particolare, ...