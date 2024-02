Allerta meteo rossa in Veneto | si ingrossano i fiumi Scuole chiuse a Vicenza | treni sospesi verso Padova e Treviso Acqua alta a Venezia

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Continua il maltempo in: prosegue l'emanata ieri dalla Protezione civile a causa dei forti venti e dei temporali, sono diverse le zone della regione in cui si sono registrate criticità. Sospesa attorno alle 16 la circolazione deitra. Bloccati anche tutti i convogli, in partenza in arrivo, tra il capoluogo berico siache sulla tratta che conduce a Schio (). A, per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, è stata decisa la chiusura delledi ogni ordine e grado. Leggi anchearancione e allarmein Emilia Romagna Quest’oggi, ...

Il maltempo sta colpendo duramente diverse regioni italiane, con particolare intensità nel Veneto, in Liguria e in Toscana. Questa situazione meteo rologica ... (inmeteo)

Maltempo, scatta l'Allerta rossa in alcune aree: chiusa la linea ferroviaria Padova-Vicenza: Le previsioni meteo di Arpav indicano per oggi pomeriggio precipitazioni ... pedemontani, collinari per le zone in Allerta rossa (bacini Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone). Probabile ...padovaoggi

Allerta meteo, nuovo violento ciclone in arrivo: altri due giorni di forte maltempo in Calabria e Sicilia: Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi su Calabria e Sicilia. Il maltempo colpirà duramente tutto il territorio calabro-siculo negli ultimi due giorni di Febbraio: mercoledì 28 e ...strettoweb

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « Allerta ROSSA SU PARTE DEL VENETO, Allerta GIALLA IN 16 REGIONI: I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ...agenziagiornalisticaopinione