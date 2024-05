(Di mercoledì 15 maggio 2024) Avrebbe narcotizzato ilper svaligiare il suoinsieme a due complici, portando via un bottino da. Per questo una donna di 47è stata rinviata a giudizio e ora, a distanza di 11dai fatti, avvenuti a Treviso il 3 novembre 2013, ila carico suo e dei complici è iniziato.

Martina Giovannini , uscita in sordina nel corso della penultima puntata di Amici di Maria De Filippi, si è fidanzata con un suo ex compagno di classe della scuola. Chi? Kumo! Il rapporto speciale fra i due era già finito sotto l’occhio del ciclone, ...

Narcotizzò il compagno gioielliere per rubare 30mila euro di preziosi dal negozio: a processo 11 anni dopo - Narcotizzò il compagno gioielliere per rubare 30mila euro di preziosi dal negozio: a processo 11 anni dopo - Avrebbe narcotizzato il compagno gioielliere per svaligiare il suo negozio insieme a due complici, portando via un bottino da 30mila euro ...

Sant'Antimo, nasce un centro antiviolenza dedicato a Giulia Tramontano - Sant'Antimo, nasce un centro antiviolenza dedicato a Giulia Tramontano - Il 21 Maggio, alla presenza dei genitori e di tanti giovani, sarà inaugurato il centro antiviolenza dedicato a Giulia Tramontano, uccisa a 29 anni dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, nel ...

Quentin Kammermann, chi è il compagno di Myriam Catania/ “Reggiamo perché non viviamo insieme” - Quentin Kammermann, chi è il compagno di Myriam Catania/ “Reggiamo perché non viviamo insieme” - Chi è Quentin Kammermann, il compagno di Myriam Catania e padre di suo figlio: una storia che dura da tanti anni, ecco il segreto.