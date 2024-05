F1 GP Emilia Romagna - Russell | Il sesto posto massimo a cui potevamo aspirare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Le parole di Georgedopo le qualifiche del Gran Premio dell’in scena sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, sessione che ha terminato in sesta posizione: “Credo sinceramente che oggi per noi ilfosse ilpossibile a cui. Ho terminato il giro con il sorriso sulle labbra. Non credo che avremmo potuto ottenere di più oggi.” Sul resto della griglia: “È davvero impressionante vedere che la McLaren è ormai alla pari con la Red Bull in questo momento. Se guardi alle ultime tre gare, sono state veloci e costanti come loro. La Ferrari è mezzo passo dietro a loro, noi siamo mezzo passo dietro alla Ferrari. È motivante vedere cosa sta facendo la McLaren e dovremmo provare a ripeterlo.” ...