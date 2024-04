Di Lorenzo - l’agente difende il capitano | poi l’appello al Napoli per il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo la sconfitta contro l’Empoli,di Giovanni Diè tornato a parlare analizzando il momento della squadra e non solo. L’ennesimo ko contro l’Empoli ha lasciato scorie pericolose in casa. Attualmente, non esistono certezze nel gruppo azzurro, motivo per il quale potrebbe esserci una mini rivoluzione al termine della stagione. Sul banco degli imputati, è presente anche ilGiovanni Di, autore di una stagione sottotono. Ilazzurro è stato bersagliato dai tifosi nelle ultime settimane, nonostante nella passata stagione sia stato cruciale in più occasioni. Al termine dell’annata in corso verrfatto le dovute valutazione, in quanto il futuro del calciatore potrebbe essere lontano da. Di ...