Casatenovo - picchia la madre di 79 anni | non voleva dargli i soldi per la droga Arrestato

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Lecco), 17 maggio 2024 – Hato la mamma perché nondarle iper comprare la. Nei giorni scorsi un tossicodipendente sulla cinquantina d'diha letteralmente spaccato la faccia all'anziana, che dine ha 79. I carabinieri lo hanno poi. Il cinquantenne pretendeva che la mamma gli pagasse la. Lei si è rifiutata e ha cercato di cacciarlo fuori casa. Per tutta risposta lui l'ha aggredita e lata a sangue. La 79enne è riuscita a chiedere aiuto. È stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasferita d'urgenza in ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate. Aveva gli occhi lividi, il naso ...

