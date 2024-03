Cisgiordania | raid aereo israeliano contro un’auto a Jenin | uccise tre persone

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Attacco, in, dell’esercito, che ha ucciso almeno tre palestinesi. Dalle prime immagini diffuse sui canali Telegram sembra si sia trattato di un. L’esercitoha confermato di aver colpito “alcuni militanti” nella zona di, spiegando di aver preso di mira ”agenti terroristici”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ancora sangue su Gaza e in Cisgiordania . Almeno 16 persone sono morte ieri sera nei bombardamenti israeliani nella Striscia. A rendere noto il bilancio l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo ... (open.online)

Ramallah, 7 feb. (Adnkronos) - Le forze israeliane hanno nuovamente fatto irruzione a Qalqilya, in Cisgiordania , appena dopo il ritiro dei veicoli militari dalla città, secondo resoconti locali su ... (liberoquotidiano)

Ramallah, 7 feb. (Adnkronos) – Le forze israeliane hanno nuovamente fatto irruzione a Qalqilya, in Cisgiordania , appena dopo il ritiro dei veicoli militari dalla città, secondo resoconti locali su ... (calcioweb.eu)

Israele-Hamas, Anp: "Tel Aviv distrugge Rafah senza annunciarlo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, raid israeliano sulla Striscia di Gaza: almeno 22 morti. DIRETTA ...tg24.sky

'Da Israele abusi sistematici sul team Onu in Cisgiordania' - Il personale delle Nazioni Unite che lavora con i palestinesi in Cisgiordania è stato sottoposto a una campagna ... parte delle truppe israeliane come postazioni di tiro durante i raid nei campi ...ansa

L'Onu denuncia una campagna di aggressione di Israele contro il suo personale in Cisgiordanua - Secondo i documenti interni delle Nazioni Unite il personale Onu che lavora con i palestinesi nella Cisgiordania occupata è stato sottoposto ... truppe israeliane come postazioni di tiro durante i ...globalist