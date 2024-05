Palestina chiede alla Fifa la sospensione di Israele | ci sono guerre più importanti di altre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) Entro il prossimo 20 luglio, il Consiglio delladeciderà se accogliere o meno la richiesta delladi sospendere la Federazione israeliana. La Federazione palestinese (PFA) aveva proposto per la prima volta di sanzionare e sospendere l’associazione israeliana già in aprile, sulla base delle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario commesse nella Striscia di Gaza. Il conflitto è iniziato, lo scorso 7 ottobre, con un attacco di Hamas nel sud di: i militanti palestinesi hanno ucciso circa 1200 persone e catturato 250 ostaggi. Il Ministero della Sanità di Gaza afferma che più di 35.000 palestinesistati uccisi nella guerra che ne è seguita, senza distinguere tra civili e combattenti. La PFA ha chiesto un voto per l’esclusione dial Congresso della ...