Ora è ufficiale - GTA 6 uscirà nell' autunno 2025

(Di venerdì 17 maggio 2024) GTA 6nel corso dell’del. A confermarlo è il rapporto sugli utili del quarto trimestre di Take-Two, la società che controlla Rockstar Games che, a sua volta, si occupa dello sviluppo del gioco: «Le nostre previsioni riflettono un restringimento della finestra di uscita di Grand Theft Auto VI per l’precedentemente stabilita da Rockstar Games nel. Siamo assolutamente fiduciosi che Rockstar Games offrirà un’esperienza di intrattenimento senza precedenti e le nostre aspettative sull’impatto commerciale del titolo continuano ad aumentare» si legge nel rapporto che ha tradotto un fumoso “anno”, come affermato da Rockstar nel primo trailer diffuso del gioco in uno slot temporale più specifico che va da settembre a novembre del ...

Electronic Arts ha confermato che ha intenzione di rilasciare due giochi first party durante l’attuale anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2025 . Pur non avendo confermato la reale natura di questi due titoli, Jeff Grubb ha affermato che uno di ...

Nintendo ha suggerito che Nintendo Switch 2 non verrà rilasciata prima del 31 marzo 2025 , con il Presidente della Grande N che non ha incluso la nuova console tra gli elementi principali che contraddistinguono questo anno fiscale GamesIndistry ha ...

