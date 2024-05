Non so cosa dire Matilde Brandi - colpo durissimo all’Isola dei Famosi | la notizia davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024), “il giorno del giudizio” è arrivato sull’Isola dei. E proprio mentre l’altro gruppo festeggia il poter finalmente dormire su soffici cuscini. Ma andiamo con ordine. Come abbiamo raccontato nelle scorse ore, la showgirl ha infranto il regolamento. Gli account ufficiali del reality show che, ricordiamo, torna in onda domenica 19 maggio, hanno semplicemente scritto: “ha oltrepassato il limite consentito… Riceverà una punizione dallo Spirito dell’Isola?“. E la risposa è sì. Come è noto, i due gruppi devono rimanere separati sull’Isola, tranne quando è consentito interagire. Ci sono dei confini da rispettare e a quanto pare la ricerca spasmodica di cibo l’ha fatto dimenticare a. Che ha fatto così arrabbiare lo Spirito dell’Isola, quindi è ...