Isola dei famosi 2024 - Matilde Brandi infrange il regolamento | nuova sanzione per il gruppo

Milly Carlucci non si ferma: mentre è in onda ogni venerdì sera con il suo nuovo show L’Acchiappatalenti, in onda su Rai Uno, la conduttrice sta già scaldando i motori per la prossima edizione dello show del sabato sera Ballando con le Stelle , che ...

Le emozioni di Branduardi alle Muse - Le emozioni di Branduardi alle Muse - Angelo Branduardi torna al Teatro delle Muse di Ancona con un evento piuttosto particolare. Non un semplice concerto come solista, ma un’esibizione interamente acustica che vedrà il grande cantautore ...

PSP, su iPhone e iPad l'emulatore per giocare con la PlayStation portatile - PSP, su iPhone e iPad l'emulatore per giocare con la PlayStation portatile - Tra i giochi più famosi per la piattaforma, uscita nel 2005, ci sono classici immortali come Valkyria Chronicles II, Patapon, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions e Crisis Core: Final Fantasy ...

Isola dei Famosi, Matilde Brandi viola il regolamento del reality show: arrivano i provvedimenti della produzione - Isola dei famosi, Matilde Brandi viola il regolamento del reality show: arrivano i provvedimenti della produzione - La showgirl Matilde Brandi nei guai a L'Isola dei famosi: la naufraga infrange le regole del reality show di Canale 5 e la produzione decide di punire tutto il suo gruppo. Matilde Brandi nei guai a ...