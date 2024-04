Atletica - Lindsey e Tebogo infiammano Nairobi L’Italia sogna con Al - Ndori divam -a, martello lontano dopo 16 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) A(Kenya) è andata in scena la prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). I 200 metri dovevano essere la gara copertina e così è stato: spalla a spalla rovente tra lo statunitense Courtneye il botswano Letsile, entrambi firmano la miglior prestazione mondiale stagionale con un notevole 19.71 nonostante 1,5 m/s di vento contrario. L’americano l’ha spuntata al photo-finish, Fausto Desalu anonimo quinto con un alto 20.72.hato in grande con Chituru Ali, che ha corso i 100 metri in un superbo 10.01, chiudendo al quarto posto. Peccato per il vento favorevole di 2,2 m/s, leggermente sopra al limite consentito dal regolamento per l’omologazione delle prestazioni. ...