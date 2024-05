Kiev - raid su città di Kharki - almeno 2 morti e 13 feriti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Due persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un attacco russo sulladiv, nell'Ucraina nordorientale. Lo ha riferito il governatore dell'omonimo oblast Oleg Sinegubov su Telegram. "Secondo i dati preliminari, gli occupanti hanno colpito due volte" in particolare "nel quartiere Kholodnohirskyi div", ha scritto il governatore, che successivamente ha riferito che nell'attacco ci sono stati"due. Tredici".

Superbonus 110%, il dramma degli esodati: chi sono e cosa rischiano con lo Spalma - Crediti - "Non ci sono i tempi per far ricorso a Giudici di tante città italiane sperando che un giudice ricorra alla Corte Costituzionale - spiega Claudio Ardizio, referente per gli esodati per il Piemonte - .

Haiti: Medici senza Frontiere, "Ogni giorno riceviamo vittime della violenza da curare, sistema sanitario in crisi" - ... con gruppi armati che hanno attaccato nuove zone della città. Questa escalation di conflitti, che ... I servizi sanitari di Port - au - Prince sono sotto pressione, informa l'ong. L'ospedale principale, ...