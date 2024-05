Migranti - guerra e clima | usciamo dalla bolla Europe Talk - parlano i cittadini che si sono confrontati con chi la pensa all’opposto da loro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Longform tratto dal numero 78 di Fq MillenniuM in edicola Se vuoi partecipare as, hai tempo fino al 20 maggio: rispondi alle domande qui. La pacifista italiana faccia a faccia con un 50enne di Monaco di Baviera che lavora nell’industria bellica. Il commercialista di Padova in contatto via Whatsapp con la signora di Brighton che ha votato Brexit e lo rinnega solo perché “non è cambiato niente”. Poi Valentina, libera professionista, che parla via mail con Tim, universitario tedesco: lui vuole sapere come fosse la vita prima dell’Euro e lei scrive lettere virtuali per raccontare come è cambiato il suo mondo. Sembrano i personaggi inventati di un romanzo,le coppie di discussione nate grazie a un progetto a metà tra l’utopico e il vintage: prendere persone che lanoe ...

Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - spiega come mai Matteo Renzi si sia candidato all’ultimo posto in quattro circoscrizioni alle elezioni europee : ...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - " alla faccia dei gufi. Queste sono cose sono le grandi soddisfazioni della vita: tutti avevano detto che il sindaco di Terni era stupidino, era fuori di testa e non aveva capito che lui che non raccoglieva le firme sarebbe ...

Premier, club al voto per abolire il Var. "E' in contrasto con lo spirito del calcio" - Premier, club al voto per abolire il Var. "E' in contrasto con lo spirito del calcio" - L'Inghilterra non sarebbe comunque il primo Paese europeo a schierarsi contro l'utilizzo della moviola ... Numerosi allenatori di Premier hanno contestato l'uso che si è fatto del Var, che in ...

Imperia: processo eredità Agnesi, chiesti 6 anni di carcere per Carla Besta - Imperia: processo eredità Agnesi, chiesti 6 anni di carcere per Carla Besta - In particolare, dal patrimonio di Barbara Agnesi sarebbero scomparsi 136 mila euro nel 2013 e 75 mila euro circa nel 2014 ... Tutti i testimoni hanno confermato che le spese sono state fatte ...

Bonus edilizi, truffa scoperta dalla Finanza: sequestrato un miliardo di euro in crediti fiscali e denunciati 311 soggetti economici - Bonus edilizi, truffa scoperta dalla Finanza: sequestrato un miliardo di euro in crediti fiscali e denunciati 311 soggetti economici - Dagli accertamenti effettuati (in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate) è stato accertato come i crediti d’imposta fossero del tutto inesistenti, in quanto ottenuti tramite l’utilizzo ...