Isola 18 - Matilde Brandi viola il regolamento | ecco cosa ha fatto e quale provvedimento è arrivato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 17 maggio 2024)in arrivo perin quel dell’Honduras. La naufraga della diciottesima edizione de L’dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria e che dovrebbe volgere al termine il prossimo 2 giugno nelle scorse ore avrebbeto il, leader della settimana, avrebbe oltrepassato il limite consentito per la pesca, ma a essere punita però non è stata solo la showgirl. La produzione ha infatti deciso di intervenire su tutto il gruppo, composto oltre che dallaanche da Samuel, Edoardo, Artur e Khady. La naufraga ha letto il comunicato dello spirito dell’ai suoi compagni: Ragazzi questo comunicato è contro di me. Dice che ho infranto ildel ...