Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality show su Canale 5

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo Battiti Live la conduttrice saràguida di un programma che manca dtelevisione da tanto temporimane una volto di5, come annunciato da Piersilvio Berlusconi prima dell'Isola dei Famosi affidata a Vladimir Luxuria. Dopo Battiti Live, Mediaset ha deciso di affidareconduttrice il tanto atteso ritorno de La Talpa, come anticipato da TvBlog. Il, che ha debuttato nel 2004 su Rai 2, è assente dai palinsesti televisivi dal 27 novembre 2008, quando è terminata la terza edizione de La Talpa su Italia 1, condotta da Paola Perego in sostituzione di Amanda Lear, che ha presentato solo la prima puntata della prima edizione. Il ritorno del La Talpa e le …

Spettacolo Mediaset conferma Ilary Blasi a Battiti Live: fuori Elisabetta Gregoraci - Spettacolo Mediaset conferma ilary blasi a Battiti Live: fuori Elisabetta Gregoraci - Fuori dai giochi Elisabetta Gregoraci, che per tanti anni ha condotto la trasmissione su Italia 1 con Alan Palmieri. Quest’estate Battiti Live si sposterà su Canale 5 e sarà condotto da ilary insieme ...

Chiara Ferragni e Ilary Blasi vicinissime in tribuna al Foro Italico. Foto e sorrisi con i fan - Chiara Ferragni e ilary blasi vicinissime in tribuna al Foro Italico. Foto e sorrisi con i fan - Chissà se tra un dritto e un rovescio hanno commentato la presunta rissa tra l'ex marito e quello che l'altro ex marito ritiene sia stato il suo amante. Di certo Chiara Ferragni ...

«Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality show» e, per ora, non è l'Isola dei Famosi - «ilary blasi torna alla conduzione di un reality show» e, per ora, non è l'Isola dei Famosi - ilary blasi sarebbe pronta a tornare alla conduzione di un reality show. Dopo un lungo periodo in stand-by dalla televisione, non senza polemiche, la blasi si starebbe preparando a tornare ad essere ...