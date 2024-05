Ilary Blasi alla guida di un reality show Mediaset | quale e dettagli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Prossimamente su Canale 5 ci sarà il ritorno di. Dopo essere stata sostituita all'Isola dei Famosi da Vladimir Luxuria, che purtroppo non è riuscita a regalare brillanti ascoltitrasmissione, l'ex di Francesco Totti si riprende lo scettro. Il primo passo che sancisce il ritorno ufficiale della presentatriceconduzione di un programmafa capo a Battiti Live. Dopo tale incarico, però, pare che per la donna ne seguirà subito un altro. In queste ore, infatti, TV Blog ha diramato la notizia secondo lasaràanche di un attesode ...

Grandi novità in vista della kermesse musicale più seguita dell’estate Battiti Live 2024 . Tanti cambiamenti per la prossima edizione della manifestazione canora che vedrà alla conduzione un tridente niente male formato da Ilary Blasi con Alvin e la ...

«Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality show» e, per ora, non è l'Isola dei Famosi - «ilary blasi torna alla conduzione di un reality show» e, per ora, non è l'Isola dei Famosi - ilary blasi sarebbe pronta a tornare alla conduzione di un reality show. Dopo un lungo periodo in stand-by dalla televisione, non senza polemiche, la blasi si starebbe preparando a tornare ad essere ...

Chiara Ferragni e Ilary Blasi vicinissime in tribuna al Foro Italico. Foto e sorrisi con i fan - Chiara Ferragni e ilary blasi vicinissime in tribuna al Foro Italico. Foto e sorrisi con i fan - Chissà se tra un game e l'altro hanno commentato la presunta rissa tra l'ex marito e quello che l'altro ex marito ritiene sia stato il suo amante. Di certo Chiara Ferragni e ...

Alvin e Ilary Blasi presentano “Radio Norba Cornetto Battiti Live” - Alvin e ilary blasi presentano “Radio Norba Cornetto Battiti Live” - A condurre l'edizione 2024 del festival musicale estivo saranno ilary blasi e Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli e la regia di Luigi Antonini. Dalle più suggestive piazze della Puglia ...