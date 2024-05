Gianluca di Marzio in visita al museo del calcio Andrea fortunato

SKY- Napoli, De Laurentiis vuole aspettare Gasperini: è lui in pole! Su Conte e Pioli… - SKY- Napoli, De Laurentiis vuole aspettare Gasperini: è lui in pole! Su Conte e Pioli… - Secondo “Sky Sport”, il presidente De Laurentiis avrebbe avuto nuovi contatti con Gian Piero Gasperini per la panchina del Napoli.

Esordienti in campo nella quinta edizione del ‘Torneo del Fermano’ - Esordienti in campo nella quinta edizione del ‘Torneo del Fermano’ - Presentata la quinta edizione del Torneo del Fermano, valido come secondo Memorial Candido Pierleoni, per ragazzi Esordienti. Coinvolte molte società locali, con 32 squadre in gara su 8 campi. Premi s ...

Gianluca Di Marzio visita il Museo del Calcio Andrea Fortunato a Castellabate - gianluca Di marzio visita il Museo del Calcio Andrea Fortunato a Castellabate - Il noto volto del giornalismo sportivo gianluca Di marzio ha fatto visita al Museo del Calcio Andrea Fortunato a Castellabate. Di marzio ha esplorato le profondità della storia calcistica che il museo ...