Pellezzano - Gianluca Di Marzio inaugura i Racconti d’Estate

(Di martedì 14 maggio 2024) Un primo grande appuntamento. Tramite la pagina ufficiale su Facebook, il Comune diha annunciato ufficialmente il primo grande ospite per quanto riguarda i. Il primo incontro si svolgerà il prossimo 17 Maggio, presso il Cinema Teatro Charlot alla frazione Capezzano e ad essere presente ci sarà un ospite d’eccezione. Si tratta del giornalista sportivoDi, membro di spicco della squadra di Sky Sport ed esperto di mercato. Sulla pagina Facebook del comune di, il post recita così: “Sono lieto di annunciarvi il primo grande appuntamento degli attesi “???????? ?’??????”, venerdì 17 Maggio 2024, alle ore 10.00, presso il Cinema Teatro Charlot alla frazione Capezzano di, con il noto giornalista sportivo di ...

