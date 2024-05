Fedez sta male - ecco cosa sta succedendo dopo Chiara Ferragni | parla un’amica

(Di venerdì 17 maggio 2024) La vita diha subito una trasformazione radicale dalla fine del suo matrimonio conanni trascorsi in una routine familiare e domestica, Federico sembra essere tornato ai suoi giorni di giovinezza, immergendosi in serate mondane e feste milanesi, con tanto di presunti flirt con giovani ragazze. Tuttavia, gli ultimi giorni hanno portato in primo piano un aspetto più oscuro della sua vita, legato allo scandalo della rissa in cui è stato coinvolto insieme a Cristiano Iovino. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, Iovino è stato brutalmente aggredito da un gruppo di circa otto uomini, e secondo alcune testimonianze,sarebbe stato presente durante l’aggressione. Nonostante le sue smentite, il Corriere della Sera ha recentemente pubblicato le prime immagini di un video ...

L’inizio della rissa in discoteca tra Fedez e Iovino ripreso dalle telecamere Un fermo immagine mostra Fedez appoggiato a una parete, trattenuto per la spalla destra da un ragazzo calvo e in penombra, mentre parla e gesticola con espressione ...

Nuovi risvolti sulla vicenda che coinvolge Fedez e Cristiano Iovino , in quanto è spunta to il VIDEO della rissa in discoteca tra i due, o meglio: le telecamere hanno catturato un'immagine in particolare che vede il rapper vestito con una t-shirt ...

‘Da vicino nessuno è normale’, Cattelan conferma: “Fedez ci sarà” - ‘Da vicino nessuno è normale’, Cattelan conferma: “fedez ci sarà” - fedez sarà ospite nel nuovo programma di Cattelan su Rai 2: la conferma del conduttore a 'La volta buona' di Caterina Balivo ...

"Non sta bene da quando...". La rivelazione dell'amica di Fedez - "Non sta bene da quando...". La rivelazione dell'amica di fedez - Le nuove amicizie, le risse e l'indagine della Procura. Gli ex amici di fedez sono preoccupati per gli atteggiamenti che il rapper sta avendo da mesi e temono per la sua salute mentale ...

“È uscito allo scoperto” Cristiano Iovino si mostra dopo la rissa, nel frattempo spuntano immagini inedite su Fedez: cosa sta succedendo - “È uscito allo scoperto” Cristiano Iovino si mostra dopo la rissa, nel frattempo spuntano immagini inedite su fedez: cosa sta succedendo - Cristian Iovino mostra le immagini dopo il pestaggio. Inoltre, emergono dettagli su cosa si vede nel video della discoteca con fedez.