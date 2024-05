L’inizio della rissa in discoteca tra Fedez e Iovino ripreso dalle telecamere | un’ora dopo l’aggressione

(Di venerdì 17 maggio 2024)intraUn fermo immagine mostraappoggiato a una parete, trattenuto per la spalla destra da un ragazzo calvo e in penombra, mentre parla e gesticola con espressione concitata. Il rapper indossa una t-shirt nera a maniche corte e una catena d’oro. Almeno tre persone sembrano ascoltare la sua versione dei fatti: l’uomo che lo trattiene, un’altra persona fuori inquadratura e un terzo individuo visibile solo per una scarpa e un pezzo di pantalone scuro. Questo frame, estrapolato da una telecamera internaThe Club, vicino alle scale che portano all’uscita su largo La Foppa, risale alle 2:40 del 22 ...

Spettacolo Fedez e Cristiano Iovino: la testimonianza del vigilante e il video della rissa - Spettacolo fedez e Cristiano Iovino: la testimonianza del vigilante e il video della rissa - «Nel gruppo degli aggressori ho visto fedez, era lui, senza ombra di dubbio», ha detto ricostruendo quello a cui ha assistito mentre si trovava in servizio. Su Repubblica si legge la testimonianza ...

Fedez e Cristiano Iovino: la testimonianza del vigilante e il video della rissa - fedez e Cristiano Iovino: la testimonianza del vigilante e il video della rissa - Continuano le indagini sul pestaggio a Cristiano Iovino, avvenuto lo scorso aprile.«Io non c'ero», ha detto fedez (al momento l’unico indagato nella vicenda) ma uno dei vigilantes del Parco Vittoria c ...