Bambino vittima di bullismo si toglie la vita a 10 anni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una notizia terribile, di quelle che mai dovrebbero accadere. Un fatto tragico, costato laad undi 10: si tratta di Sammy Teusch. Il ragazzino si è tolto lail 5 maggio scorso, dopo aver sofferto pera causa del. Un inferno subito a scuola, dai compagni che prendevano in giro per i suoi denti e gli occhiali che indossava. Tutto è iniziato alle elementari, ma la situazione non è migliorata quando ha iniziato le medie. Anzi, è andata man mano peggiorando fino a che un giorno, mentre si trovava sullo scuolabus, è stato picchiato. Martedì 14 maggio sono stati celebrati i funerali del, a cui hanno partecipato in centinaia tra amici, parenti, conoscenti e genitori arrabbiati e sotto choc, con tanto di corteo di motociclisti a ...

