Arrestato il proprietario dei megastore cinesi Aumai Shopping | autore di una maxi frode da 20 milioni di euro

L'imprenditore - proprietario della catena di negozi cinesi - è accusato di frode per 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture.Continua a leggere

Chi è Che Wen Xu, detto Sandro, il proprietario dei megastore cinesi Aumai arrestato per frode fiscale - Chi è Che Wen Xu, detto Sandro, il proprietario dei megastore cinesi Aumai arrestato per frode fiscale - È Chen Wen Xu, alias Sandro, titolare della catena di supermercati cinesi 'Aumai' il principale indagato per una presunta frode milionaria ...

Pizzicato a colpire le vetture in sosta: arrestato danneggiatore seriale - Pizzicato a colpire le vetture in sosta: arrestato danneggiatore seriale - TRIESTE - La Polizia ferroviaria, attraverso il sistema di telecamere esterne, ha arrestato un danneggiatore seriale di automobili. Gli agenti avevano notato un individuo che, armato di ...