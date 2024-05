Vigili - le regole sul look dei vigili scatenano le polemiche | “Tinta colore naturale e poco trucco”

Maltempo Lombardia: Bellinzago e Gessate sott'acqua, il video dall'elicottero dei vigili del fuoco - Maltempo Lombardia: Bellinzago e Gessate sott'acqua, il video dall'elicottero dei vigili del fuoco - (LaPresse) Ancora emergenza maltempo in Lombardia. Preoccupa ancora il livello del Lambro a Milano. Mercoledì oltre 200 gli interventi dei vigili ...

Vigili, le nuove regole per il look scatenano le polemiche: «Niente basette per gli uomini e per le donne capelli alle spalle» - vigili, le nuove regole per il look scatenano le polemiche: «Niente basette per gli uomini e per le donne capelli alle spalle» - È polemica sulle regole (piuttosto ferree e dettagliate) in merito al look dei vigili capitolini. In un documento interno, reso noto dal consigliere capitolino Antonio De Santis (Lista Raggi) sono ...

Roma, vigili e Giubileo: «Niente frangette, barbe e baffi lunghi». Polemiche sul codice - Roma, vigili e Giubileo: «Niente frangette, barbe e baffi lunghi». Polemiche sul codice - Le reazioni al regolamento inviato a tutti i gruppi che detta le regole di bon ton. La presidente della commissione Pari opportunità, Michela Cicculli (sinistra civica ecologista):«Norme che sanno di ...