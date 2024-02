Vigili di quartiere. Presidio, regole e informazioni - Milano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Incontri con i cittadini mentre si percorrono a piedi le strade, raccolta di segnalazioni da parte degli abitanti e dei commercianti, un punto didel territorio e vicinanza ai residenti. La “polizia di prossimità” è un servizio svolto dagli agenti del Comando di polizia locale. Un progetto apprezzato dagli abitanti che possono rivolgersi direttamente agli agenti quando li incontrano. In questo modo, si dimostra "la presenza capillare della polizia locale su tutto il territorio - spiega l’assessore Stefano Salcuni - e si avvicinano le persone per conoscerne direttamente i bisogni, le necessità, ma anche raccogliere le segnalazioni. Un modo per essere sempre presenti e parlare con i cittadini, mentre si sorveglia la città". Non solo: i servizi di “polizia di prossimità” includono anche le attività a sostegno delle fragilità, i controlli su situazioni critiche ...