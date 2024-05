Ulivieri | Sfogo di Allegri? Ha sbagliato - ma ci sta Emersi problemi tra lui e la Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Lodiieri? Ma come fai a pensare una cosa del genere? E’ stata del tutto inaspettata. Probabilmente sono venuti a galladi rapporti tra di loro. E’, ma insomma, era a fine partita, a fine di un periodo in cui c’è tanta discussione attorno a lui. Ci sta lo”. Lo ha detto a LaPresse il presidente dell’Associazione italiana allenatori, Renzo, commentando quanto fatto da Massimilianonel finale e dopo la partita contro l’Atalanta all’Olimpico: “Se metti tutto insieme, è stata un’esplosione: prima gli arbitri, poi il designatore, poi il quarto uomo. Poi dicono il giornalista, ma quella è una cosa che non conosco. Sono giuste due giornate squalifica, teoricamente la giustizia sportiva non le sbaglia queste cose. C’è il ...