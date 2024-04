Lo sfogo dell’ad Nocelli | Abbiamo sbagliato tanto - ma ora ci siamo riscattati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Robertaè tornata. Dopo mesi di silenzi, di sofferenze, di decisioni, dopo la salvezza acquisita sul campo e le lacrime liberatorie e rigeneratrici, la vulcanica ad biancorossa s’è presentata ai microfoni della sala stampa per raccontare il difficile periodo sportivo attraversato, la discesa agli inferi e la risalita dell’Ancona, nella stagione degli errori e degli orrori, per ritrovare se stessa e le sue certezze e arrivare a centrare l’obiettivo minimo stagionale. La necessità di rispettare i ruoli e le competenze, la programmazione per le prossime settimane e per il futuro, la "dignità riconquistata" grazie alla scelta di Boscaglia e al raggiungimento del traguardo. "Dedico questa salvezza a tutte le persone che hanno sofferto con me in questa stagione – attacca Roberta–. Sono quelle che fanno parte dello staff, compresi gli ...